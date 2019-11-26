Новую систему новогодних выходных предложили россиянам

Среди жителей России не утихает желание отдохнуть 31 декабря. Такую идею одобрил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Но с некоторой поправкой. Он предложил установить четыре дня официальных выходных, а остальные оставить на усмотрение самих людей.

«Звучало разумное предложение от лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского — сделать обязательные выходные 31 декабря и 1–3 января, а остальные дни каждый гражданин смог бы использовать по своему усмотрению», — сказал Нилов Ura.ru.

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Он пояснил, что россияне могли бы оставшиеся дни новогодних праздников прибавить к своему отпуску или взять денежную компенсацию. По словам депутата, подобная «оптимальная схема» поможет учитывать желание тех, кто хочет отдыхать в зимние каникулы и тех, кто предпочитает в это время трудиться.

Нилов также отметил РИА «Новости», что 31 декабря можно назвать рабочим только формально, но «полноценной работы нет». «Ни один серьезный вопрос уже не решить, потому что у всех уже праздник», — заверил он.

При этом депутат напомнил, что региональные власти могут в своих субъектах сделать выходным последний день уходящего года.

Так, губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбе сотрудниц администрации подписал распоряжение о перенесении рабочего дня с 31 декабря на 28 число. Таким образом он пошел навстречу женской части коллектива, на чьи плечи ложится «основная часть подготовки к новогоднему празднику».