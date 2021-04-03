Новую систему контроля шахт с ядерными ракетами начали разрабатывать в России

В России начали создавать беспроводную систему контроля состояния шахтных пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР). Она позволит предприятиям-изготовителям следить за правильной работой сложного оборудования.

«В целях обеспечения дополнительного объективного контроля за условиями правильной эксплуатации изделий и оборудования ракетных комплексов стратегического назначения и безусловного выявления причин возникающих неисправностей и выявления сопутствующих факторов НПО машиностроения проводит разработку независимой системы контроля (НСК) состояния оборудования пусковых установок», — приводит РИА «Новости» текст материалов Королевских чтений по космонавтике.

МБР УР-100Н УТТХ, которые стоят на боевом дежурстве в дивизиях Ракетных войск стратегического назначения, разработали на Реутовском НПО машиностроения.

Сейчас предприятие-изготовитель не может следить за работой пусковых установок, так как их контролируют штатным способом военные. Именно поэтому НСК необходима. Ее создадут из российских комплектующих. Система будет работать не менее 15 лет, в том числе и в автономном режиме. Всю информацию защитят.

Накануне генеральный директор и генеральный конструктор НПО Машиностроения Александр Леонов рассказал, что в России создадут цепочку новых гиперзвуковых комплексов.