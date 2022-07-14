Новую школу построят в Салехарде до конца года

Строительство новой школы в микрорайоне Обдорский в Салехарде планируют завершить до конца года. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Учебное заведение будет рассчитано на 800 учеников, а его площадь составит 16 тысяч квадратных метров. Сейчас строительство завершилось на 75%. В работах задействованы 120 сотрудников подрядной компании «Мостострой-11». Они занимаются внутренней отделкой помещения, а также приводят в порядок близлежащую территорию.

«Из крупных помещений в школе будет актовый зал на 400 мест, отдельный пищеблок, малый и большой спортивные залы, а также тренажерный зал. Работа идет по графику, стройматериалов хватает», — рассказал заместитель начальника отдела технадзора дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО Константин Кривощеков.