Новую схему мошенников раскрыли в Сбербанке

«Например, мошенник сообщает о следственных действиях в отношении сотрудников банка и говорит, что завтра в определенное время клиенту позвонят из прокуратуры. И затем уже „представитель прокуратуры“ убеждает клиента перевести деньги на „специальный счет“, который, естественно, принадлежит мошеннику», — приводит агентство слова собеседника.

В кредитной организации постоянно следят за безопасностью денег клиентов. За время пандемии выявили несколько новых, но стандартных схем обмана: мошенники предлагали купить тесты на коронавирус или говорили о государственной компенсации.

По данным Генеральной прокуратуры, с января по август 2020 года количество краж с банковских счетов в России составило 107,2 тысячи. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.