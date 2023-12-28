Общество 28 декабря 2023, 15:31 Новую семью в Ростовской области обрели 670 сирот

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В Ростовской области в 2023 году 670 детей-сирот обрели новый дом и семью. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу донского правительства.

Всем семьям, взявшим к себе нового члена, выплатили единовременное пособие из регионального бюджета. В среднем оно составляет 23 тысячи рублей. Однако для тех, кто взял на попечение ребенка старше семи лет или инвалида, выплаты могут доходить до 175 тысяч рублей.

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