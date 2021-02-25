Новую семью начали искать для «Хатико» из Анапы, полгода прождавшего хозяев

Зоозащитница Оксана Муромская рассказала, что для «Хатико» из Анапы, который полгода ждал своих хозяев, начали искать новую семью. Об этом сообщил «Царьград».

Пес сутки находился в местном аэропорту. Собаку забыли или оставили там намеренно. Предположительно, с перевозкой возникли трудности, и владельцы решили избавиться от питомца. Из тесной переноски животное освободила одна из сотрудниц аэропорта, она же приносила ему еду.

Позже собаку свозили к ветеринару. У пса оказались порваны сухожилия задней лапы. Ему оказали первую помощь, но операцию провести в Анапе не получится. Сделать ее планируется в Новосибирске, в конце текущей недели. За собакой проследит местная организация, специалисты которой знают, как обращаться с такой породой.

«О том, что пес склонен к побегам, они знают. Трижды ему удавалось сбегать, дважды его находили на аэровокзале, в последний раз нашли его по пути к аэропорту. Но надеемся, что больше этого не произойдет», — отметила Муромская.

В Новосибирске уже есть несколько семей, готовых приютить пса. Зоозащитница пообещала держать в курсе всех, кто беспокоится о собаке.