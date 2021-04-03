Новую программу развития Арктики утвердили в России

Правительство утвердило постановление по новой программе развития Арктики. На социально-экономическое развитие региона потратят более 19,5 миллиарда рублей до 2024 года. В этом году выделят более трех миллиардов рублей.

«Цели подпрограммы — ускорение экономического развития территорий, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации; увеличение вклада территорий, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации, в экономический рост страны. Обеспечение условий для устойчивого социально-экономического развития макрорегиона», — приводит РИА «Новости» выдержку из документа.

По данным постановления, в 2022 году на развитие Арктики выделят еще шесть миллиардов рублей, в 2023 году — 5,2 миллиарда рублей, а в 2024 году — 4,9 миллиарда рублей.

Воплощать новую программу в жизнь будет Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Год назад президент России Владимир Путин подписал указ «Об основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года». В ближайшее время Арктику будут развивать как стратегическую ресурсную базу и использовать для ускорения экономического роста страны.

Развитие коснется и Северного морского пути как национальной транспортной коммуникации. Особое внимание уделят сохранению природы и традиционного образа жизни коренных народов.