Общество 27 апреля 2023, 16:14 Новую программу долгосрочных сбережений одобрили в России Правительство одобрило законопроект о запуске программы долгосрочных сбережений россиян РИА «Новости»

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Правительство России одобрило проект закона, который предполагает запуск новой программы долгосрочных сбережений населения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что этот законопроект предоставит россиянами возможность получить дополнительный доход и обеспечить себе финансовую подушку безопасности.

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По условиям программы, россияне смогут оформить договор с негосударственным пенсионным фондом, перевести туда пенсионные накопления для инвестирования в перспективе или перечислить отдельные взносы.

Софинансирование этих средств будет проводиться в первые три года. То есть государство добавит до 36 тысяч рублей в год, уточнило агентство. Россияне смогут распоряжаться сбережениями через определенный период участия в программе или после выхода на пенсию.

Средства будут находиться под защитой. Как сообщал RT, проект программы долгосрочных сбережений представил российский Минфин совместно с Центробанком.