27 апреля 2023, 16:14
Новую программу долгосрочных сбережений одобрили в России
Правительство одобрило законопроект о запуске программы долгосрочных сбережений россиян
Правительство России одобрило проект закона, который предполагает запуск новой программы долгосрочных сбережений населения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что этот законопроект предоставит россиянами возможность получить дополнительный доход и обеспечить себе финансовую подушку безопасности.
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По условиям программы, россияне смогут оформить договор с негосударственным пенсионным фондом, перевести туда пенсионные накопления для инвестирования в перспективе или перечислить отдельные взносы.
Софинансирование этих средств будет проводиться в первые три года. То есть государство добавит до 36 тысяч рублей в год, уточнило агентство. Россияне смогут распоряжаться сбережениями через определенный период участия в программе или после выхода на пенсию.
Средства будут находиться под защитой. Как сообщал RT, проект программы долгосрочных сбережений представил российский Минфин совместно с Центробанком.
Деньги
Правительство РФ
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