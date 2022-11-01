Новую поликлинику в районе Измайлово построили более чем на 80% | 360°

Общество 01 ноября 2022, 22:10 Новую поликлинику в районе Измайлово построили более чем на 80%

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Руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что в районе Измайлово новая взрослая поликлиника готова на 89%. Об этом написало ИА НСН.

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Загрутдинов рассказал, что строители приступили к благоустройству территории. При этом продолжаются отделочные работы, а также устройство наружных сетей и внутренних инженерных систем. Он обратил внимание на то, что медучреждение возводится в соответствии с новым стандартом оснащения, утвержденным мэром города Сергеем Собяниным.