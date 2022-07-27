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    27 июля 2022, 10:40

    Новую поликлинику построят в Ноябрьске

    Оксана Лавнюженко

    В Ноябрьске начались подготовительные работы по возведению городской поликлиники. В настоящий момент специалисты огораживают участок под возведение здания, написало ИА «Север-Пресс».

    Поликлиника будет иметь шесть этажей, а также будет адаптирована для маломобильных граждан. У граждан отпадет необходимость ездить по городу, чтобы посещать узких специалистов. Застройщик планирует сдать объект к декабрю 2024 года.

    Для учета мнения горожан по поводу оснащения территории власти запустили опрос на ресурсе «Живем на Севере». Поучаствовать в анкетировании можно до 12 августа.