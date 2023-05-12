Общество 12 мая 2023, 04:55 Новую платформу для онлайн-шоппинга по всему миру запустили в России Новую платформу Brandly запустили в России для онлайн-шоппинга по всему миру Unsplash

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Россияне смогут делать покупки в разных магазинах по всему миру через новую платформу для онлайн-шоппинга. О ее работе сообщили РИА «Новости»со ссылкой на пресс-службу сервиса Brandly.

«Inventive Retail Group <…> объявляет о запуске нового международного проекта Brandly. Это платформа для онлайн-шопинга оригинальных брендовых товаров с доставкой из любой точки мира», — заявили в компании.

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Создатели сайта собрали товары из разных категорий. Пользователи смогут выбирать позиции в разделах от одежды и обуви до бытовой техники. Доставка займет от двух до четырех неделя с момента оплаты заказа. В дальнейшем компания планирует сократить этот срок до недели.

Перед отправкой товара в Россию специалисты проверяют его качество. Если они находят дефект, то производят замену. Для техники предусмотрели сервисную гарантию.

Inventive Retail Group управляет такими розничными сетями, как re: Store, «Мир кубиков» и некоторыми другими магазинами.