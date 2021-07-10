Новую партию вакцины «Ковивак» привезли в Москву. За ней уже выстроились очереди

Вакцина от коронавируса «Ковивак», разработанная Центром имени Чумакова, появилась в Москве. Прививку этим препаратом можно сделать, начиная с 10 июля. За прививкой уже выстроились очереди.

Как уточнили в мэрии города, для этого можно обратиться в любой из 14 павильонов «Здоровая Москва». Среди них, в частности, пункты в Фестивальном парке, парке им. Горького, парке Олимпийской деревни и парке «Перовский», ландшафтном заказнике «Теплый Стан», сквере у культурного центра «Вдохновение». Полный список доступен на сайте городской администрации. Предварительная запись на прививку не требуется.

Издание «Подъем» написало, что вскоре после появления информации в павильоне «Здоровая Москва» на Теплом стане выстроилась огромная очередь. Подписчик издания сказал, что людей записывают в лист ожидания и вызывают по фамилии.

Также прививку можно сделать «Спутником V». «ЭпиВакКорона» в настоящее время закончилась в Москве. После новой поставки запись на вакцинацию этим препаратом будет возобновлена.

Помимо павильонов «Здоровая Москва» прививку можно сделать в торговых центрах и медучреждениях города.

В Санкт-Петербурге пункт вакцинации недавно открыли в Цирке на Фонтанке, сообщали «Невские новости». Предварительная запись на прививку обязательна.