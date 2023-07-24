Эксклюзив 24 июля 2023, 14:50 Новую партию гуманитарной помощи отправили из Подмосковья на освобожденные территории Депутат Госдумы Колунов отправил гумпомощь для жителей освобожденных территорий и бойцов Пресс-служба депутата Сергея Колунова

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Депутат Госдумы Сергей Колунов отправил очередной груз гуманитарной помощи из Подмосковья на освобожденные территории. Новая партия предназначается как для мирных жителей, так и для российских военнослужащих.

По словам парламентария, коробки отвезут в приграничные районы Харьковской области. В автомобили погрузили все, что необходимо гражданскому населению: предметы личной гигиены, одежду, игрушки для детей.

«Формируя посылку, мы не забыли и о потребностях наших героев-военнослужащих. Им отправились термобелье, теплые носки и бритвенные принадлежности», — отметил Колунов.

Пресс-служба депутата Сергея Колунова Пресс-служба депутата Сергея Колунова Пресс-служба депутата Сергея Колунова Пресс-служба депутата Сергея Колунова

Поддержка бойцов, находящихся в зоне спецоперации, и их семей, а также помощь жителям освобожденных территорий останутся приоритетными направлениями работы депутатского корпуса, заверил парламентарий. Многое в этом направлении уже сделано, но возникают новые потребности, сообщил Колунов.

«Совместно с Фондом адресной помощи „СК Развитие“ будем их отрабатывать», — подытожил депутат.

Пресс-служба депутата Сергея Колунова

Колунов и «СК Развитие» не впервые оказали помощь военнослужащим из Подмосковья, участвующим в СВО. Например, в прошлые месяцы на передовую отправили антидроновое ружье и квадрокоптеры. А в 2022 году в зону спецоперации приехали 30 автомобилей с экипировкой, инструментами и продуктами питания, а также мобильная баня.