Общество 26 марта 2024, 07:11 Новую национализацию активов украинских олигархов анонсировали в Крыму Константинов анонсировал новую национализацию активов украинских олигархов РИА «Новости»

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Власти Крыма намерены принять новые меры по национализации активов украинских олигархов на полуострове. Об этом РИА «Новости» рассказал глава местного парламента Владимир Константинов.

С осени 2022 года парламента Крыма принял ряд решений о национализации имущества некоторых украинских олигархов и политиков, совершающих недружественные действия против России и связанных с киевским режимом. Специальная антитеррористическая комиссия занимается работой по выявлению таких активов.

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«Сейчас мы ожидаем решения по нескольким объектам. Работа комиссии по выявлению имущества украинских юридических и физических лиц на данный момент продолжается», — сказал он.

Ранее Константинов заявил, что у России есть все основания признать киевский режим террористическим. По его словам, основания гораздо более основательные, чем просто материальный ущерб.