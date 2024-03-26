26 марта 2024, 07:11
Новую национализацию активов украинских олигархов анонсировали в Крыму
Константинов анонсировал новую национализацию активов украинских олигархов
Власти Крыма намерены принять новые меры по национализации активов украинских олигархов на полуострове. Об этом РИА «Новости» рассказал глава местного парламента Владимир Константинов.
С осени 2022 года парламента Крыма принял ряд решений о национализации имущества некоторых украинских олигархов и политиков, совершающих недружественные действия против России и связанных с киевским режимом. Специальная антитеррористическая комиссия занимается работой по выявлению таких активов.
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«Сейчас мы ожидаем решения по нескольким объектам. Работа комиссии по выявлению имущества украинских юридических и физических лиц на данный момент продолжается», — сказал он.
Ранее Константинов заявил, что у России есть все основания признать киевский режим террористическим. По его словам, основания гораздо более основательные, чем просто материальный ущерб.
Крым
Украина
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