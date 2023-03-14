14 марта 2023, 18:29
Новую методику исследования свертываемости крови внедрили в нижегородской больнице
Уникальное исследование свертываемости крови будут применять в больнице имени Семашко в Нижнем Новгороде. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на министерстве здравоохранения региона.
Такая методика эффективна для предотвращения образования тромбов. Отмечается, что ее можно применять в разных областях медицины.
Реклама
Хирурги могут использовать методику для оценки рисков осложнений до и после операций, неврологам она поможет при лечении пациентов с ишемическим инсультом.
Реклама
Здравоохранение
Медицина
Реклама
Реклама