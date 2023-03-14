Общество 14 марта 2023, 18:29 Новую методику исследования свертываемости крови внедрили в нижегородской больнице

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Уникальное исследование свертываемости крови будут применять в больнице имени Семашко в Нижнем Новгороде. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на министерстве здравоохранения региона.

Такая методика эффективна для предотвращения образования тромбов. Отмечается, что ее можно применять в разных областях медицины.

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Хирурги могут использовать методику для оценки рисков осложнений до и после операций, неврологам она поможет при лечении пациентов с ишемическим инсультом.

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