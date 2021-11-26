Новую меру поддержки семей с детьми предложили в Госдуме

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил увеличить налоговый вычет при покупке жилья семьями с детьми на миллион рублей за каждого ребенка. Об этом написал RT.

Депутат отметил, что вычет на покупку жилья предоставляется в сумме фактически произведенных расходов, но не может превышать двух миллиона рублей. При этом наличие детей у покупателя на размер налогового вычета не влияет.

«В связи с тем, что поддержка семей с детьми, создание условий для всестороннего развития детей являются основами государственной политики в области поддержки семей, прошу вас поручить рассмотреть целесообразность увеличения предельного размера имущественного вычета при приобретении жилья семьями с детьми, увеличивая размер имущественного вычета на один миллион рублей за каждого ребенка в составе семьи», — говорится в обращении Сухарева на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.