Новую меру господдержки получат производители сухого молока в России

Согласно постановлению российского правительства, отечественные производители сухого молока смогут получать компенсацию 25% своих затрат на обновление техники. Об этом сообщила «Парламентская газета».

«Производителям сухого молока станет доступна новая мера господдержки — компенсация части прямых понесенных затрат на создание или обновление мощностей по переработке сельхозпродукции», — отмечается в сообщении.

По данным издания, претендующим на эту компенсацию аграриям необходимо подать заявки властям региона, которые составляют перечень проектов. Минсельхоз выносит итоговое решение по претендентам.