Новую линию по производству колбас и деликатесов запустили в Егорьевске. Там создали более 20 рабочих мест

В Егорьевске открыли новую линию по производству колбас. Помимо расширения ассортимента, на предприятии появились 25 дополнительных рабочих мест.

В модернизацию инвестировали 247 миллионов рублей, из них 110 — это заем Государственного фонда развития промышленности Московской области, полученный фабрикой в 2018 году. Ожидается, что проект позволит почти в два раза увеличить объем налоговых поступлений в бюджет Московской области, начиная с 2020 года.

«Наш фонд предоставляет займы предприятиям Московской области в размере до 150 миллионов рублей по ставке от 1 до 5% годовых, сроком на 5 лет. Поэтому, конечно, любые производственные предприятия могут обращаться в наш фонд, чтобы получить все меры поддержки от Московской области», — сказал Павел Ильин, директор Государственного Фонда развития промышленности Московской области.

Почти 4,5 тонны сырокопченых колбас в сутки. Продукцию под брендом «Егорьевская колбасно-гастрономическая фабрика имени Афанасьева» выпускает АО «Новая Столица». Колбасы отсюда поставляются в розничные сети в Москве, Подмосковье и соседних регионов.