Новую льготу для пенсионеров предложили ввести в России

У многих российских пенсионеров есть родственники в отдаленных регионах. Для них очень важно видеться со своими близкими, поэтому вышедшим на пенсию нужно обеспечить два льготных билета в год на поезда дальнего следования. С таким предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.

Парламентарий описал свою идею в письме на имя главы Минтранса России Виталия Савельева. Сухарев отметил, что некоторые россияне могут покупать льготные билеты, однако пенсионеры к таким не относятся и тратят на поездки к родным всю пенсию, а иногда и больше.

«Прошу вас рассмотреть возможность включения граждан пенсионного возраста в число льготников, а именно предоставить им право в течение одного календарного года приобрести два билета на поезда дальнего следования со скидкой в 50% на любые даты при наличии билетов», — приводит RT текст письма депутата.

Ранее руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев написал письмо министру труда России Антону Котякову, в котором предложил на час сократить рабочий день летом людям старше 60 лет. По его словам, это поможет сохранить их здоровье и продлить жизнь.