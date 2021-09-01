Новую льготу для многодетных семей предложили ввести в России

Многодетные семьи должны иметь возможность бесплатно оставлять машины на платных парковках. С такой инициативой выступили депутаты, подготовившие законопроект.

«Законопроект направлен на установление на федеральном уровне для многодетных семей права бесплатного пользования платной парковкой на территории Российской Федерации», — привело Ura.ru цитату из пояснительной записки к законопроекту.

Авторы документа подчеркнули, что поддержка многодетных семей стала важнейшей государственной задачей на фоне сложившейся в стране демографической ситуации. По словам политиков, в столице многодетные родители смогут бесплатно парковаться на платных стоянках. При этом ситуация обстоит иначе в регионах.

Депутаты предлагают внести изменения в федеральный закон с 1 января 2022 года.

Ранее в России семьям с детьми младше трех лет предложили упростить погашение ипотеки. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что для этого инициативу внесли в семейный блок народной программы «Единой России».