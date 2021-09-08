Новую льготу для многодетных семей предложили в России

С многодетных семей нужно перестать взимать средства за проезд по платным автомобильным дорогам. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Письмо с предложением она отправила на имя министра транспорта Виталия Савельева, сообщил RT.

«В целях усиления социальной поддержки многодетных семей в Российской Федерации прошу Вас, уважаемый Виталий Геннадьевич, инициировать внесение изменений в ч. 1 ст. 41 федерального закона № 257-ФЗ, в частности освободить многодетные семьи от платы за проезд по платным автомобильным дорогам и платным участкам автомобильных дорог», — говорится в письме.

По словам Ирины Волынец, для многодетных семей необходимо создавать различные формы поддержки, в том числе, освобождать от оплаты проезда по платным дорогам.