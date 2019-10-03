  • Новую льготную категорию смогут получить все россияне — историк

    03 октября 2019, 12:50

    Алена Макаренко

    Если новая льготная категория — «жертвы перестройки» — все же появится, ее придется предоставить всем жителям России. Так считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, сообщил сайт RT.

    Если понадобилось вводить такую категорию, в нее нужно включать всех соотечественников и каждого жителя стран постсоветского пространства.

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    Кроме того, потребуется провести объективный исторический и научный анализ событий прошлого и анализ со стороны экспертного сообщества.

    «Нужен большой и обстоятельный разговор, общественная дискуссия о роли и месте перестройки и тех событий, которые сопровождали этот непростой этап в жизни нашего общества», — отметил Шаповалов.

    По его мнению, формировать именной список жертв перестройки не обязательно. Лучше стоит обратить внимание на истории конкретных людей и семей.

    Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести новую льготную категорию — «жертвы перестройки». Он назвал перестройку крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой для миллионов граждан СССР во второй половине 1980-х годов. По большей части пострадали люди, которым тогда было 25-45 лет.