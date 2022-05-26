Новую концертную площадку под открытым небом откроют в Москве

В Москве на территории бывшего Шарикоподшипникового завода появится новая концертная площадка под открытым небом под названием Summer Stage. Об этом написало ИА НСН.

Одновременно на ней смогут находиться до 2200 человек. Официальное открытие запланировано на 16 июня.

На площадке выступят такие артисты и группы как Tesla Boy, Масло черного тмина, Вячеслав Бутусов, LOVV66, Щенки, Свидание, Петр Налич, АлоэВера, Гарик Сукачев, Меджикул, Saluki, Lida, Nkeeei, Куртки Кобейна и другие.