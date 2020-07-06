Новую концепцию производственной медицины призвали создать в Госдуме

Парламентарий выделил две причины. Первый момент — по мнению Морозова, нужно уходить от инвалидизации граждан от профессиональных заболеваний. В частности, имеются в виду летчики (вибрационная болезнь), барабанщики (язвенная болезнь желудка), трубачи (легочная болезнь).

Чтобы дело не дошло до необратимых последствий, профилактикой подобных заболеваний и должна заниматься производственная медицина.

«А в этом случае мы должны понимать, какой должна быть продолжительность смены, скажем, у конкретного сотрудника конкретного завода», — обратил внимание законодатель.

Второй аргумент в пользу производственной медицины — это ситуация с коронавирусом. Морозов напомнил, что из-за распространения инфекции многим предприятиям пришлось остановить производственный процесс.

«Однако, возможно, каким-то производствам, компаниям, — из тех, кому пришлось на это идти, — удалось бы избежать „крайних мер“, если бы компетентные рекомендации именно для них, а не в целом для отрасли, составляли медики, санитарные врачи», — заметил собеседник издания.