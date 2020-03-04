Новую Конституцию опубликуют через 10 дней после утверждения

После утверждения всех поправок текст Конституции появится в собрании законодательства России. Для публикации потребуется около полутора недель. Затем принятый вариант выйдет уже отдельным изданием.

«Когда нам будет предоставлена конституция уже в новой редакции, тогда мы опубликуем ее в собрании законодательства. Это будет первая публикация. Потом уже [документ] выйдет в качестве отдельного издания», — цитирует РИА «Новости» замдиректора издательства «Юридическая литература» Наталью Лунякину.

Собрание законодательства страны — официальное издание, которое публикует нормативные акты государственных органов власти. По словам Лунякиной, опубликование текста Конституции может занять от полутора до двух недель. При этом она отметила, что документ выйдет в печатном виде «четко в сроки, которые регламентированы». Перед этим новый вариант можно будет прочитать в электронном виде.

Президент России Владимир Путин внес поправки к законопроекту о Конституции 2 марта. Документ главы государства занял 24 листа. Теперь его должны рассмотреть депутаты, а 22 апреля россияне смогут проголосовать за изменения.