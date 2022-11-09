Новую Конституцию ЛНР запланировали принять до конца 2022 года | 360°

09 ноября 2022, 03:58
Новую Конституцию ЛНР запланировали принять до конца 2022 года
Спикер парламента Мирошниченко: новую Конституцию ЛНР могут принять до конца 2022
Депутаты Народного совета Луганской Народной Республики (ЛНР) до конца 2022 года планируют принять новую Конституцию. Об этом ТАСС сообщил спикер парламента Денис Мирошниченко.
«В ноябре–декабре мы будем принимать Конституцию», — заявил он.
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По словам спикера парламента, новый документ не будет радикально отличаться от того, что на протяжении восьми лет действовал в ЛНР. Предыдущую Конституцию принимали как субъект международного права на основе Минских соглашений.
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«Сегодня же это будет другой формат, но основы, которые были заложены еще восемь лет назад в предыдущую Конституцию, конечно же, будут оставаться и в новой», — пояснил Мирошниченко.
ЛНР вошла в состав России в конце сентября. Тогда в республике, а также в ДНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы. Практически все жители регионов проголосовали за дальнейшее будущее с Россией.
В начале октября новые регионы включили в перечень субъектов страны в ее Конституции. Для них предусмотрели создание единой свободной экономической зоны по примеру Крыма.
ЛНР
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