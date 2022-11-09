Новую Конституцию ЛНР запланировали принять до конца 2022 года | 360°

Общество 09 ноября 2022, 03:58 Новую Конституцию ЛНР запланировали принять до конца 2022 года Спикер парламента Мирошниченко: новую Конституцию ЛНР могут принять до конца 2022 РИА «Новости»

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Депутаты Народного совета Луганской Народной Республики (ЛНР) до конца 2022 года планируют принять новую Конституцию. Об этом ТАСС сообщил спикер парламента Денис Мирошниченко.

«В ноябре–декабре мы будем принимать Конституцию», — заявил он.

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По словам спикера парламента, новый документ не будет радикально отличаться от того, что на протяжении восьми лет действовал в ЛНР. Предыдущую Конституцию принимали как субъект международного права на основе Минских соглашений.

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«Сегодня же это будет другой формат, но основы, которые были заложены еще восемь лет назад в предыдущую Конституцию, конечно же, будут оставаться и в новой», — пояснил Мирошниченко.

ЛНР вошла в состав России в конце сентября. Тогда в республике, а также в ДНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы. Практически все жители регионов проголосовали за дальнейшее будущее с Россией.

В начале октября новые регионы включили в перечень субъектов страны в ее Конституции. Для них предусмотрели создание единой свободной экономической зоны по примеру Крыма.