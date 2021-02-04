Новую коллекцию спортивной одежды сделали для «Лиги Героев»

Руководитель «Лиги Героев» Ксения Шойгу приняла участие в показе новой коллекции спортивной одежды EAZYWAY. Одежду презентовали также основатель бренда Алексей Столяров и инструкторы «Лиги Героев».

«Наконец-то это состоялось! Я хотела бы сказать спасибо ребятам из EazyWay, особенно технологам, потому что у нас такой удобной одежды еще не было никогда. Для нас это новый уровень в производстве качественной одежды», — написала Шойгу в своем Instagram.

В коллекцию вошли 15 элементов одежды: шорты, леггинсы, толстовки, футболки, кроп-топы и майки. Для новой коллекции дизайнеры разработали специальные приемы кроя. В некоторых моделях есть капюшоны или плотные воротники для защиты от неблагоприятных погодных условиях.

«Лига Героев» — оператор крупнейших в России мероприятий в сфере любительского спорта. Ежегодно в них принимают участие сотни тысяч человек. Наиболее популярные проекты «Лиги Героев»: забеги с препятствиями «Гонка Героев» и «Арена Героев», всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» и велогонка, созданная совместно с организаторами Tour de France «L’etape Moscow by Tour de France».

Зимняя «Гонка Героев» пройдет 6 февраля на территории подмосковного полигона «Алабино».