Новую категорию пожарной опасности ввели в России

Отныне все учреждения дошкольного образования, детские оздоровительные лагеря, а также дома престарелых и инвалидов переведены в новую категорию. Ее назвали «чрезвычайно высокого риска». Согласно подписанному Медведевым постановлению правительства, эти объекты будут проверять на соответствие противопожарным правилам не реже одного раза в год.

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«Проведение плановых проверок объектов защиты в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью: для категории чрезвычайно высокого риска — один раз в год; для категории высокого риска — один раз в два года; для категории значительного риска — один раз в три года; для категории среднего риска — не чаще чем один раз в пять лет; для категории умеренного риска — не чаще чем один раз в шесть лет», — сказано в документе.

Проверки по новым правилам начнутся уже с 2021 года. Раньше не получится: сводный план проверок на 2020 год уже сформирован. Кроме того, МЧС нужно время, чтобы присвоить объектам защиты соответствующие категории риска пожарной опасности.