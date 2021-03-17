Новую категорию льготников предложили создать в России

В России должна появиться новая категория льготников — «Ликвидаторы пандемии коронавируса». С таким предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

«Прошу вас рассмотреть возможность выделения специалистов (врачей, ученых, волонтеров, сотрудников специальных служб), принимавших активное участие в борьбе с пандемией коронавируса в Российской Федерации в отдельную льготную категорию „Ликвидаторов пандемии коронавируса“ (с награждением отличительным знаком)» — приводит РИА «Новости» текст письма Петрова.

Автор инициативы отметил, что борцам с пандемией нужно дать право на дополнительный отпуск, бесплатное лечение в санаториях и другие льготы, которыми пользуются ликвидаторы аварии на ЧАЭС. По мнению Петрова, сейчас пришло время позаботиться о поддержке тех, кто боролся с распространением коронавируса.

В начале марта президент России Владимир Путин наградил более 200 медиков орденами Пирогова и медалями Луки Крымского за борьбу с пандемией 2019-nCoV.