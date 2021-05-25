Новую категорию льготников предложили создать в России

Для усыновивших или взявших под опеку ребенка семей нужно ввести льготное начисление земельного налога. Эта мера поддержит людей, которые помогают решать проблемы сиротства и создают условия для развития оставшихся без попечения родителей детей. С таким предложением выступил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Парламентарий поделился своей идеей с главой Минтруда России Антоном Котяковым в письме. Федоров напомнил, что льготы при начислении земельного налога сейчас есть у ветеранов Великой Отечественной войны, Героев СССР и России, инвалидов, пенсионеров и многодетных семей.

«Прошу вас оценить целесообразность внесения в данный перечень новой категории льготников, а именно физических лиц, усыновивших либо взявших под опеку ребенка, которые смогут пользоваться льготой при уплате земельного налога до наступления совершеннолетия принятого в семью ребенка», — приводит RT текст письма парламентария.

Ранее Евгений Федоров предложил главе Минобрнауки России Валерию Фалькову сделать второе высшее образование бесплатным, если первое было платным.