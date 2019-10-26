Новую канализационную насосную станцию запустили в Видном по просьбе жителей

В Видном жители микрорайона Купелинка могут вздохнуть спокойно. Там запустили в работу новую канализационно-насосную систему. Теперь о прежних неприятных запахах можно будет забыть.

В микрорайоне Купелинка городе Видном во дворе можно увидеть редкий случай: мамы играют с детьми. И дело здесь совсем не в погоде — во всей округе было нечем дышать.

«На улице стоял такой жуткий запах, что невыносимо было не просто открыть окно, но и ходить на улицу. У нас дома самые дальние, но все равно запах доносился. С детьми гулять было невозможно, в садик ребенка не хотелось вести туда», — сказала Наталья Козыренкова, местная жительница.

Источник фото: телеканал «360»

Эти шатры и выполняли роль очистных. Сопутствующие запахи не только мешали жить людям, но и обваливали стоимость ближайших к эпицентру квартир. И местные жители стали, по сути, задолжниками ситуации: дышать нечем, переезжать — не на что.

Источник фото: телеканал «360»

«Отчаяние было лютое. Вонь была такая, что невозможно было ни дома, ни на улице находиться. Было адовое состояние, когда и продать квартиру невозможно, потому что район уже очень хорошо засветился», — сказал Алексей Сипаров, местный житель.

А вот и новая канализационно-насосная система или же КНС. Строительство началось в феврале, сейчас — уже почти все готово. Коллектор смонтирован, здание стоит, можно проводить и торжественный запуск. Пока все будет работать в тестовом режиме, но в ближайшее время встанет на поток окончательно.

Источник фото: телеканал «360»

«Все мы знаем, какие сложные экологические вопросы возникали у жителей, в связи с работой старых очистных сооружений. И вот достаточно хороший пример сотрудничества застройщиков, администрации и правительства Московской области, когда мы совместными усилиями сегодня сделали технологический пуск первой очереди», — сказал Антон Велиховский, и. о. министра ЖКХ Московской области.

Открытие новой системы КНС — шаг и главный, но не единственный. Как только все заработает на полную мощь — здесь начнут думать, что делать со старыми шатрами. Может быть, на их месте появится детская площадка — решать будут сами жители.

Источник фото: телеканал «360»

«Обсуждая, что же здесь будет на месте старых шатровых очистных сооружений, понимая, что есть потребность той организации, которая обслуживает нашу инженерную систему у муниципалитета. Мы договорились, что здесь все-таки территория достаточно большая, и вместе с жителями мы придумаем вариант, что же здесь будет, чтобы радовало глаз, понимая, что от неприятного запаха мы избавились», — сказал Валерий Венцаль, глава Ленинского городского округа Московской области.

Появление новой насосной станции — это, бесспорно, заслуга местных жителей. Писались обращения, задавились вопросы, и проблема, наконец-то, решилась.