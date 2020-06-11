Новую функцию начал тестировать Twitter
Twitter начал тестировать новую функцию. Ее суть в том, что пользователей просят перед ретвитом или публикацией прочитать то, чем они решили поделиться. Это должно «способствовать информированному обсуждению», передает ИА RNS.
«Мы тестируем новое уведомление для Android — когда вы ретвитите статью, которую вы ранее не открывали в Twitter, мы можем спросить, не хотите ли вы сначала прочитать ее», — обратили внимание в соцсети.
По данным издания, эта функция пока доступна только англоязычным пользователям Twitter на операционной системе Android. На основе результатов тестирования компания решит, стоил ли дальше распространять это нововведение.