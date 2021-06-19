Новую детскую площадку заменили на старую в Санкт-Петербурге

Детскую площадку во дворах одного из дворов в Санкт-Петербурге снесли и заменили на старую. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Сейчас проход на площадку закрыт. В администрации района рассказали, что провели инвентаризацию, после чего «было принято решение о снятии с баланса и дальнейшей утилизации детского игрового оборудования как непригодного к ремонту и дальнейшей эксплуатации». Оборудование заменят на более новое, говорится в документе.