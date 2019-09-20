Новую детскую площадку установят в Балашихе по просьбе жителей

Дополнительную детскую площадку установят в рамках благоустройства сквера в микрорайоне Южный в Балашихе по просьбе жителей. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров в ходе выездного совещания на объекте с председателем Московской областной Думы Игорем Брынцаловым.

Сергей Юров и Игорь Брынцалов вместе с представителями администрации, Совета депутатов и Общественной палаты Балашихи проверили ход работ по благоустройству сквера, пообщались с руководством подрядной организации.

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«Жители обратились к губернатору, обратились ко мне с просьбой обратить внимания именно на эту территорию (сквер в микрорайоне Южный в Балашихе — ред.). В этом (2019 — ред.) году мы благоустраиваем этот сквер. Работы ведутся в соответствии с графиком. Мы планируем до середины октября полностью завершить мощение и установить освещение, будут установлены первые игровые элементы на детских площадках. Дополнительно, по просьбе жителей, принято решение установить еще одну детскую площадку и туалет. Эти работы будут выполнены до конца ноября», — сказал Сергей Юров.

Он добавил, что вместе с руководством Академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, которая находится в микрорайоне Южный, принято решение об установке на благоустраиваемой территории памятника, обсуждается вопрос о названии сквера в честь выдающихся выпускников и военнослужащих командного училища.

«Была разработана программа и принято решение, что помимо благоустройства основных больших зон отдыха, таких как „Пехорка“, Пестовский парк, мы будем приводить в порядок центральные территории микрорайонов, потому что жителям хочется иметь благоустроенные территории рядом со своим домом. Мы разработали проект благоустройство сквера на улице Пролетарской в микрорайоне Железнодорожный, приступили к созданию небольшого парка в микрорайоне Никольско-Архангельский», — рассказал Сергей Юров.

Источник фото: телеканал «360»

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Также глава Балашихи сообщил, что силами администрации города будет снесено обрушившееся здание кинотеатра в микрорайоне Южный. После обсуждения с жителями будет принято решение о дальнейшем благоустройстве освободившейся площадки.

«Что здесь было раньше, и что планируется сделать сегодня, это, конечно, большой шаг вперед с точки зрения комфорта, который делается для жителей города. Эта территория будет благоустроена по такому же стандарту, которые приняты в Московской области. Здесь будет комфортная территория для того, чтобы могли отдыхать жители близлежащих районов», — сказал Игорь Брынцалов.

Площадь благоустройства сквера в микрорайоне Южный — около гектара. На работы выделено более 36 миллионов рублей. Там появятся новые парковочные места, пешеходные дорожки, высадят газон и деревья.