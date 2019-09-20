Новую детскую площадку установили в Химках

Новую детскую площадку по губернаторской программе открыли в Химках. Современный детский городок появился на улице Лавочкина.

Практически все элементы детской площадки выполнены из металла и пластика. Это значит, что площадка будет прочной, но не травмоопасной. Теперь во дворе появилось сразу несколько разных горок, качели и веревочные лабиринты. Жители уже успели оценить детский городок — многие ходят играть на площадку и с соседних улиц.

«Мы действительно увидели прекрасную детскую площадку, которая сделана в срок и с высоким качеством. Самое главное — это то, о чем я уже говорил — это те улыбки детей, которые мы здесь увидели, для которых все это и делалось», — рассказал Игорь Коханый, председатель комитета Мосолдубы по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики.

В Московской области за 2019 год появилось порядка тысячи современных площадок. Все это часть программы по формированию комфортной городской среды.