Общество 16 июля 2023, 07:00 Новую детскую площадку открыли в Волоколамске Новую современную детскую площадку открыли на Южной улице в Волоколамске Телеканал «360»

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На Южной улице в Волоколамске открыли современную детскую площадку. При помощи голосования на портале «Добродел» жители сами решали, где устанавливать новый объект.

Открыли площадку, перерезав красную ленточку, жильцы близлежащих домов Агата и Вера. И сразу же она заполнилась первыми маленькими посетителями.

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«Это, конечно, радостное событие для жителей. Все ждали с прошлого года, знали, что в этом месте будет обустраиваться [площадка]», — отметил первый замглавы администрации Волоколамского городского округа Иван Абрамов.

Там есть все, что должно быть на детской площадке, — яркие игровые элементы, горки, карусели, качели и даже огромный корабль в центре.

Местная жительница Дарья Федотова тоже оценила площадку, заявив, что открылась она очень вовремя.

«Она появилась в этом году очень кстати. До этого здесь была старая, древняя, развалившаяся железная площадка, заменили на эту прелесть. Мы — дачники, честно скажу, в Москве таких нет рядом с домом», — сказала она.

Детский игровой комплекс рассчитан на детей разных возрастов.