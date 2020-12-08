Нововведения для автошкол помогут в борьбе с коррупцией

Автошколы обязали подавать сведения об учебной группе в полицию в течение пяти дней после начала обучения. Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин пояснил «360», что нововведение будет противодействовать коррупции.

Информацию школы, где обучали вождению, подавали и раньше. Сейчас немного сократили установленные для этого сроки.

«Теперь документы нужно подавать чуть пораньше. На самом деле это правильно. Это своеобразное противодействие коррупции прежде всего. Как только человек поступает в школу и приходит сдавать на права, он не может прийти раньше. Должно пройти месяц-полтора — в зависимости от курса, который тебе дают», — заметил Субботин.

Человек, рассчитывающий получить водительское удостоверение, теперь обязан проходить «весь цикл обучения хотя бы по времени».

«С этим же списком автошкола приходит и подает его при сдаче на экзамен. <…> Если положено три месяца, значит, раньше не приходи. Раньше такие варианты были. Это была определенная коррупционная составляющая. <…> Если тебя готовили плохо, это же [влияет и на] безопасность на дорогах», — заключил специалист.

Если ГИБДД вовремя не предоставят необходимую информацию, то в приеме экзамена инспекторы могут отказать.