Общество 16 января 2024, 10:00 Нововоронежская АЭС сообщила о последствиях атаки беспилотников ВСУ Атака БПЛА не повлияла на работу Нововоронежской АЭС РИА «Новости»

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Атака украинских беспилотников по Воронежской области не повлияла на работу Нововоронежской атомной электростанции. Об этом сообщили в Telegram-канале АЭС.

Атомный объект продолжил работу в штатном режиме. Энергоблоки несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком.

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«Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Нововоронежской АЭС нет», — указали в пресс-службе атомной электростанции.

Украинские боевики атаковали Воронежскую область ночью 16 января. По данным Минобороны, всего дежурные средства противовоздушной обороны перехватили три и уничтожили пять беспилотников самолетного типа в небе над регионом.

Губернатор области Александр Гусев сообщал, что в результате падения обломков БПЛА пострадали два многоквартирных и несколько частных домов. Также ранения получила девочка, находившаяся в момент атаки в квартире дома на Тепличной улице. У пострадавшей зафиксировали резаные раны руки, ноги и шеи.

Жителей одного из домов в Советском районе временно эвакуировали в местное здание школы. В самом Воронеже ввели режим ЧС.

Губернатор региона уточнил, что всего повреждения получили 35 квартир в трех десятиэтажных домах на Тепличной улице.