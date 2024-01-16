16 января 2024, 10:00
Нововоронежская АЭС сообщила о последствиях атаки беспилотников ВСУ
Атака БПЛА не повлияла на работу Нововоронежской АЭС
Атака украинских беспилотников по Воронежской области не повлияла на работу Нововоронежской атомной электростанции. Об этом сообщили в Telegram-канале АЭС.
Атомный объект продолжил работу в штатном режиме. Энергоблоки несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком.
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«Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Нововоронежской АЭС нет», — указали в пресс-службе атомной электростанции.
Украинские боевики атаковали Воронежскую область ночью 16 января. По данным Минобороны, всего дежурные средства противовоздушной обороны перехватили три и уничтожили пять беспилотников самолетного типа в небе над регионом.
Губернатор области Александр Гусев сообщал, что в результате падения обломков БПЛА пострадали два многоквартирных и несколько частных домов. Также ранения получила девочка, находившаяся в момент атаки в квартире дома на Тепличной улице. У пострадавшей зафиксировали резаные раны руки, ноги и шеи.
Жителей одного из домов в Советском районе временно эвакуировали в местное здание школы. В самом Воронеже ввели режим ЧС.
Губернатор региона уточнил, что всего повреждения получили 35 квартир в трех десятиэтажных домах на Тепличной улице.
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