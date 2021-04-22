Новоуренгоец получил мяч с автографами спортсменов ЦСКА

Адам Гедугов из Нового Уренгоя получил в свою коллекцию мяч с автографами спортсменов ЦСКА. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-регион».

Также мальчик мечтал пообщаться онлайн с любимыми футболистами — Игорем Акинфеевым и Александром Головиным. Депутат городской думы Нового Уренгоя Екатерина Шпаченко помогла ему ее осуществить. Гедугов получил видеообращение от футболистов и мяч с автографами.

«Это было непросто, но здорово, что ребята его получили. Почему именно такой подарок — это очевидно», — рассказала Шпаченко.