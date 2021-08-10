Новоуральскому потрошителю дали еще один срок за убийство и изнасилование девушки

Серийный убийца из Новоуральска Евгений Петров, который был приговорен к пожизненному заключению, получил еще один срок. Следователи доказали его причастность к изнасилованию и убийству 16-летней девушки.

Совершил он преступление в 2001 году в Башкирии, сообщили в Следственном комитете. Одиннадцатой жертвой убийцы стала 16-летняя девушка из Дуванского района. Ее тело обнаружили 7 сентября 2001 года в лесу.

Следствие установило, что 12 мая 2001 года Евгений Петров предложил девушке, которая ждала автобус около местного автовокзала, подвезти. После он вывез ее в лесополосу, под угрозой зарезать изнасиловал, а затем задушил. Тело он скрыл глубоко в лесу, привязав к автомобилю буксировочным тросом.

«Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы, назначив, с учетом ранее вынесенного приговора, окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Подсудимый, не согласившись с приговором, обжаловал его в апелляционном порядке», — говорится в сообщении.

Суд в итоге снизил наказание до 11 лет и 10 месяцев по этому делу. Старой приговор остался в силе - пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Жертвами маньяка становились молоденькие девушки. Самой младшей из них 12 лет, самой старшей — 17. Петров признался, что караулил их на дороге, затаскивал в машину, блокировал выходы, насиловал, убивал ножом и сжигал. Одна из жертв сумела отбиться и убежать, вторая — притворилась мертвой. Обе Петрова опознали. В результате следствию удалось доказать причастность к 11 убийствам.