Общество 14 декабря 2023, 14:10 Новостройки в Москве подорожали почти на 25% за год «Метриум»: квадратный метр в новостройках в Москве подорожал на 23,5% за год РИА «Новости»

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Стоимость новостроек в столице выросла за год почти на четверть. Об этом изданию «Известия» сообщили аналитики компании «Метриум».

По данным аналитиков, цена квадратного метра в новостройках Москвы в конце ноября показала значительное увеличение. Она составила 328 181 рубль. Рост стоимости составил 23,5% за год.

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Самым дешевым вариантом была квартира за 4,3 миллиона рублей площадью примерно 19,7 квадратного метра.

По итогам ноября, на рынке появилось больше предложений квартир на начальном этапе строительства, их доля возросла на 3,7 процентных пункта — до 19,4%.

Большая часть лотов — 38,5% — однокомнатные квартиры, менее 0,5% пришлось на многокомнатные.

Кроме того, число зарегистрированных сделок за ноябрь составило 3,8 тысячи. Это на 4,5% меньше, чем в октябре, но на 10,6% больше, чем в ноябре годом ранее.

«На рынке массовой недвижимости проявляется тренд на медленное сокращение спроса», — прокомментировал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Москвичи стали чаще покупать квартиры в Подмосковье. Приблизительно 10% покупателей снизили требования к характеристикам жилья.