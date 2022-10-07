Новости Волгограда: 275 котельных заработали в Волгоградской области | 360°

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Новости Волгограда: 275 котельных заработали в Волгоградской области

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Администрация Волгоградской области объявила о запуске отопительного сезона, тепло уже получают сотни социальных учреждений. Об этом сообщили «Новости Волгограда».

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В регионе начали работу 275 центральных и автономных котельных. Уже отапливаются  180 школ, 108 детсадов, 40 больниц и поликлиник, и еще 38 других муниципальных учреждений, написал Infox.ru.

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