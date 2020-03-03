Сообщение о проверках студентов из КНР объяснили в академии Гнесиных

Сотрудники приемной ректора уточнили, что приезд медиков — штатная ситуация. По их словам, состояние учеников учреждения сейчас контролируют каждый день.

«У нас на коронавирус проверяют студентов каждый день, поэтому ничего тут такого сверхъестественного нет. Они каждый день приезжают и проверяют их, ничего внезапного не было. Это кто-то что-то сказал, не понял, и поэтому понеслось. Ничего особенного у нас не происходит», — заметили в приемной.