Общество 14 марта 2024, 15:45 Новость об ограничении продаж топлива в Московской области оказалась фейком

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Информация о якобы ограничении продажи бензина на территории Московской области не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Подмосковья. Никакого постановления об ограничении продажи топлива не было.

В настоящее время обстановка на рынке нефтепродуктообеспечения Московской области стабильная, топливозаправочный комплекс работает устойчиво.

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Потребителей Подмосковья бесперебойно обеспечивают моторным топливом различного типа в полном объеме, подчеркнули в Минэнерго.

Кроме того, министерство постоянно мониторит состояние розничных цен и запасов моторного топлива на территории области.

На сайте компании «Легран» ранее появилась фейковая новость о том, что в Московской области вводят ограничения на продажу топлива. Сейчас ее удалили. В компании сообщили, что ресурс взломали, в связи с этим происшествием начали внутреннее разбирательство.