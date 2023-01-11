11 января 2023, 15:51
Новость о продлении полета на МКС обрадовала российских космонавтов
Продление полета на МКС вызвало положительные эмоции среди российских космонавтов. Об этом изданию NEWS.ru рассказал Герой России, летчик-космонавт Андрей Борисенко.
Ранее в НАСА рассказали, что на борту корабля «Союз МС-22» произошла разгерметизация.
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«Мой второй полет продлили примерно на полтора месяца. <…> Мы обрадовались продлению командировки, что есть возможность работать дальше», — сообщил Борисенко.
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Он добавил, что логистика предусматривает внештатные ситуации. На борту имеются запасы еды, воды и кислорода.
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