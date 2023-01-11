Общество 11 января 2023, 15:51 Новость о продлении полета на МКС обрадовала российских космонавтов

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Продление полета на МКС вызвало положительные эмоции среди российских космонавтов. Об этом изданию NEWS.ru рассказал Герой России, летчик-космонавт Андрей Борисенко.

Ранее в НАСА рассказали, что на борту корабля «Союз МС-22» произошла разгерметизация.

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«Мой второй полет продлили примерно на полтора месяца. <…> Мы обрадовались продлению командировки, что есть возможность работать дальше», — сообщил Борисенко.

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Он добавил, что логистика предусматривает внештатные ситуации. На борту имеются запасы еды, воды и кислорода.