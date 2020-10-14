Новость о ножевом ранении хоккеиста «Динамо» насторожила его руководство и не подтвердилась

Информация о ножевом ранении хоккеиста московского «Динамо» Даниила Тарасова не подтвердилась. Спортсмен сам сказал, что это невозможно, потому что иначе он бы не смог тренироваться в среду.

Тарасов опроверг, что получил ножевое ранение в ссоре с бывшей девушкой, передает «Спорт-Экспресс».

Если бы меня кто-то порезал, то как бы я сегодня тренировался-то? Я никого не вызывал, никуда не ездил, вообще говорить не о чем. Все в порядке, завтра играю. Руководство переполошилось из-за этого Даниил Тарасов.

В московском «Динамо» также удивились, что у Тарасова какая-то травма. В клубе уточнили, что после победы в Петербурге над ХК СКА спортсменам дали выходной. Но 14 октября, в 16:00, состоялось собрание игроков, на котором были все, кроме Владимира Брюквина. То есть Тарасов был на сборе, после которого состоялись силовая тренировка в зале и кросс. Тарасов тоже работал с командой и не обращался к врачам за помощью или консультацией, передает сайт «Чемпионат».

«Динамо» проведет расследование и в случае нарушений оштрафует Тарасова.

Сообщения о ножевом ранении Тарасова опубликовал Telegram-канал Baza. Говорилось, что игрок стал жертвой домашнего насилия 13 октября, когда сильно поссорился с своей бывшей девушкой Алиной на почве ревности. Он якобы получил удар ножом и ушиб плеча.