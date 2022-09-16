Новость о лишении Пашаева статуса адвоката убрали с сайта ФПА | 360°

Общество 16 сентября 2022, 00:00 Поделиться Telegram

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Viber Новость о лишении Пашаева статуса адвоката убрали с сайта ФПА ФПА убрала со своего сайта новость о лишении статуса адвоката Эльмана Пашаева Pxhere.com

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Федеральная палата адвокатов России убрала со своего сайта новость о лишении адвокатского статуса юриста Эльмана Пашаева. Об этом сообщило РИА «Новости».

Публикация лишении Пашаева статуса адвоката появилась на сайте ФПА вечером, 15 сентября. На момент написания новости на портале ее нет. Агентство, как отмечается, пока не располагает комментариями ФПА по этому поводу.

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Сам Пашаев ранее заявлял, что ему ничего не известно о приостановке статуса адвоката. Об этом он сказал в комментарии «Газете.ru». Юрист задался вопросом, как его могут лишить статуса, если только выдали удостоверение.

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«У меня даже информации нет, вы мне говорите сейчас», — сказал Пашаев.

Эльман Пашаев получил широкую известность в 2020 году. Тогда он выступал защитником в судебном процессе над актером Михаилом Ефремовым в деле о смертельном ДТП в Москве. Пашаева и защитника потерпевшей стороны Александра Добровинского лишили адвокатского статуса из-за публичных высказываний по делу.

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