Новосибирцев возмутила новая подсветка театра за 400 млн рублей. Она шокировала даже главного архитектора города

Новосибирский театр оперы и балета теперь переливается яркими цветами. Однако новая подсветка не пришлась по вкусу многим жителям города. «360» поговорил с активисткой Светланой Каверзиной, а также обратился за комментарием к главному архитектору города Александру Ложкину.

Я увидел вчера вечером, когда возвращался домой. Был, как и большинство новосибирцев, шокирован. Сразу же сфотографировал и отправил фото в госинспекцию по охране объектов культурного наследия Александр Ложкин.

Там ему ответили, что пока тестируют подсветку.

«То есть образцы, которые в свое время согласовывались, были с более сдержанной визуализацией. Такого буйства, которое увидели новосибирцы в день 75-летия театра, его ни в каких проектах никто не показывал», — отметил Ложкин.

Однако архитектор заметил, что оперный театр является памятником федерального значения. Все работы на нем проводятся под контролем и по согласованию с госинспекцией по охране объектов.

«Здесь не совсем мои полномочия, хотя облик Новосибирска меня более чем волнует», — сказал Ложкин.

Обычные новосибирцы реагируют на изменившейся вид театра не так дипломатично.

С 2015 года наш новосибирский театр превращается непонятно во что, в кабаре. Там внутри все очень поменяли. Сначала все сделали как в казино, а теперь еще 400 миллионов спустили на подсветку. Причем подсветка вообще не в духе нашего театра Светлана Каверзина активист, местная жительница.

О потраченной сумме на подсветку рассказала член Совета депутатов Новосибирска Наталья Пинус в своем Facebook.

«Меня, как и многих новосибирцев, возмутил этот новый вид нашего любимого Оперного театра в стиле Лас-Вегаса… Да еще и за 412 416 208 рублей 86 копеек, как выяснил Александр Стефанов», — написала она.

Однако депутат также заметила, что все работы согласованы с госинспекцией по охране культурного наследия.