Новосибирской третьекласснице поставили оценку на лоб

Школьница из Новосибирска забыла дома дневник. Учительница решила проблему довольно своеобразно: поставила оценку прямо девочке на лоб, доведя ее до слез.

Ситуацию описал один из жителей города, сообщил сайт kp.ru. Она произошла в классе, где учится его дочь. Оценка и учительская подпись «украсили» лоб третьеклассницы. Сибиряк, сославшись на рассказ своего ребенка, пояснил, что дети сдавали в школе «какой-то зачет».

«Одноклассница [ребенка] получила оценку отлично. Только дневник дома забыла. Ну и учительница поставила ребенку оценку на лоб ручкой и расписалась», — поделился он случившимся.

Девочка выбежала из класса, едва сдерживая слезы. «Автограф» педагога ей удалось отмыть.

Мужчина подчеркнул, что возмущен произошедшим и не хочет, чтобы подобное случилось и с его дочерью.

Администрация школы пока никак не прокомментировала инцидент.

Поведение и поступки учителей нередко вызывают недовольство родителей. Школьнику с Алтая диагностировали шизофрению, а его мать во всем обвинила учительский состав. Женщина считает, что психически нездоровым ее сына признали из-за нового педагога, который невзлюбил ребенка.