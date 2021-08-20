Новосибирского Кена затравили за макияж и цвет волос

Сирота Данила Францев из новосибирского поселка пожаловался на травлю от местных мужчин. По его словам, односельчане издеваются над ним из-за окрашенных волос и необычного имиджа. А совсем недавно они разбили стекла в доме у парня и разграбили огород. Об этом рассказал сайт kp.ru.

Данила рассказал, что вырос с двоюродной бабушкой, так как отец пропал, а родная мать заявила, что сын ей не нужен. Парень насмотрелся видео в TikTok и так же решил стать знаменитым. Вот только преображение местного Кена не понравилось жителям поселка.

«Все в селе говорят, что мне нужно меняться, но я не могу. Когда выхожу на улицу обычным мальчиком — я запуганный, как заяц. А как только делаю макияж, придумываю образ — я уверен в себе и ничего не боюсь. Каждое утро я преображаюсь: крашу ресницы, рисую стрелки, наношу тональный крем, подвожу глаза. Психолог говорит, что у меня потеря личности. Но я ничего не пропагандирую, на каблуках не хожу — я не гей, не трансвестит, не транссексуал. Я фрик. Других в нашем поселке нет», — отметил молодой человек.

Из-за экстравагантного имиджа парню отказывают в работе. Данила пытался устроиться официантом, поваром, продавцом и даже мастером по маникюру. Вот только девочки из-за слухов боятся ходить к нему.

Парень рассказал, что нашел заработок. Он каждый день ходит в лес, где собирает ягоды и грибы. Он рассказал, что на вырученные деньги покупает косметику и наряды. Однако в полиции сообщили, что новосибирский Кен несколько лукавит. Недавно парня поймали за кражей туши, теней и тонального средства. После этого он во всем сознался и даже возместил ущерб. Данила отметил, что обязательно исправится, если ему дадут возможность устроиться на нормальную работу.